UEFA ODUŠEVILA SRBIJU: Evropska kuća fudbala uz moćnu poruku čestitala Srbima Dan državnosti!
Evropska fudbalska unija (UEFA) čestitala je danas Srbiji Dan državnosti.
"Srećan ti Dan državnosti, Srbijo! Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni, pošto je potvrđeno da su domaćini Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine", navodi se u objavi UEFA na društvenoj mreži X.
Dan državnosti Srbije se 15. februara slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kad je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.
