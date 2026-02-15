Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (UEFA) čestitala je danas Srbiji Dan državnosti.

"Srećan ti Dan državnosti, Srbijo! Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni, pošto je potvrđeno da su domaćini Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine", navodi se u objavi UEFA na društvenoj mreži X.

Dan državnosti Srbije se 15. februara slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kad je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Ne propustiteFudbalSPEKTAKULARNO - POGLEDAJTE PROJEKTIL IZ SLOBODNJAKA PROSLAVLJENOG ASA! Uskoro će zagaziti u petu deceniju, a i dalje buši mreže iz ogromne udaljenosti! (VIDEO)
Hulk
FudbalVEČITI MOGU DA DONESU MNOGO, SELEKTOR GAVRILOVIĆ IMA APSOLUTNU SLOBODU U RADU! Bojan Pavićević o stanju u srpskom futsalu: Klubovi, reprezentacija, sudije...
bojabn.jpg
FudbalOPŠTI HAOS POSLE LUDOG DERBIJA! Žestok sukob u tunelu: Spaleti nasrnuo na sudiju! Besni Juve traži ostavku!
Screenshot 2026-02-15 115947.jpg
FudbalMOĆNA VOJVODINA GAZI SVE REDOM! Crnomarković: Verovali smo i na 2:0 za rivala! Svi na meč protiv Pazara
vojvodina.jpeg

Drugi poništen gol Marka Arnautovića Izvor: Arena 1 Premium