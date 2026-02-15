Slušaj vest

Golman i kapiten fudbalera Bajerna Manuel Nojer mora na pauzu zbog povrede noge, saopštio je danas klub.

"Bajern će u narednom periodu morati da igra bez kapitena: Manuel Nojer je zadobio kidanje mišićnog vlakna u listu leve noge tokom jučerašnje utakmice Bundeslige u gostima protiv Verdera iz Bremena (3:0). To je rezultat temeljnog pregleda od strane lekarskog odeljenja kluba", stoji u objavi Bajerna.

Kako su objavili mediji u Nemačkoj, Nojer (39) će sigurno pauzirati najmanje dve nedelje, a u zavisnosti od toga kako će reagovati na terapiju mogao bi da odsustvuje i više od mesec dana.

