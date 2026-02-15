Slušaj vest

Portugalski stručnjak Vitor Pereira novi je trener fudbalera Notingem Foresta, saopštio je danas engleski klub.

Kako je saopšteno, 57-godišnji stručnjak je sa čelnicima "šumara" potpisao ugovor do juna 2027. godine.

Pereira je četvrti trener kluba u kojem igra Nikola Milenković u ovoj sezoni. Prethodno je Forest raskinuo saradnju a Nunom Espiritom Santom, Angeom Postekogluom i Šonom Dajčom.

Novi trener "šumara" je u prebogatoj karijeri između ostalih vodio i Flamengo, Olimpijakos, Vulverhempton, Fenerbahče, Porto i Korintijans.

