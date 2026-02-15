U medija centru stadiona “Rajko Mitić” u društvu predsednika kluba - Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole - Nikole Jelića ugovor je potpisao Van Sjang.

Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, provincija Hejlungđang, 2009. godine, 2019. godine se pridružio Hubej Istaru. Igrajući kao ofanzivni vezni igrač, ključni je igrač kineske reprezentacije do 17 godina.

U novembru 2025. godine, tokom kvalifikacija za Azijski kup do 17 godina, Van je predstavljao omladinsku reprezentaciju u 5 utakmica, postigavši 5 golova i imavši 6 asistencija. Njegove konstantne igre u napadu učinile su ga ključnim igračem u plasmanu tima u finalnu fazu.