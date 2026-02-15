Slušaj vest

Kineski mladi fudbaler Van Sjang potpisao je za Crvenu zvezdu.

U medija centru stadiona “Rajko Mitić” u društvu predsednika kluba - Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole - Nikole Jelića ugovor je potpisao Van Sjang.

Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, provincija Hejlungđang, 2009. godine, 2019. godine se pridružio Hubej Istaru. Igrajući kao ofanzivni vezni igrač, ključni je igrač kineske reprezentacije do 17 godina.

U novembru 2025. godine, tokom kvalifikacija za Azijski kup do 17 godina, Van je predstavljao omladinsku reprezentaciju u 5 utakmica, postigavši 5 golova i imavši 6 asistencija. Njegove konstantne igre u napadu učinile su ga ključnim igračem u plasmanu tima u finalnu fazu.

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ ZARAĐUJE MILIONE: Posle karijere je ušla u ozbiljan biznis! Švajni nema NIŠTA od ovoga... Otkrivamo sve detalje
Ana Ivanović
Ostali sportoviDERBI! NOVI BEOGRAD PROTIV RADNIČKOG: Vasilije Martinović veruje da bodovi odlaze u prestonicu
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.23.31 (1).jpeg
FudbalZA SPAS ŠUMARA: Vitor Pereira preuzeo Notingem
Vitor Pereira
KvotaKLADIONICE PONIZILE PARTIZAN PRED DERBI! Zvezda apsolutni favorit, očekuje se i goleada
PARTIZAN-ZVEZDA_57.JPG

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir