FA KUP
SLAVILI NAKON PENAL DRAME: Lids posle jedanaesteraca u osmini finala FA kupa
Fudbaleri Lidsa plasirali su se danas u osminu finala FA kupa, pošto su na gostujućem terenu posle jedanaesteraca pobedili drugoligaša Birmingem 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1.
Lids je poveo golom koji je Lukas Nmeča postigao u 49. minutu, a izjednačio je Patrik Roberts u 89. m
inutu i izborio produžetke.
U produžecima nije bilo golova, Lids je iskoristio sva četiri penala, a igrači Birmingema su promašili poslednja dva.
Pobedonosni gol postigao je Šon Longstaf.
Danas igraju još Grimzbi - Vulverhempton, Oksford junajted - Sanderlend, Stouk - Fulam i Arsenal - Vigan.
