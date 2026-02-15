Slušaj vest

Fudbaleri Lidsa plasirali su se danas u osminu finala FA kupa, pošto su na gostujućem terenu posle jedanaesteraca pobedili drugoligaša Birmingem 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1.

Lids je poveo golom koji je Lukas Nmeča postigao u 49. minutu, a izjednačio je Patrik Roberts u 89. m

  inutu i izborio produžetke.

U produžecima nije bilo golova, Lids je iskoristio sva četiri penala, a igrači Birmingema su promašili poslednja dva.

Pobedonosni gol postigao je Šon Longstaf.

Danas igraju još Grimzbi - Vulverhempton, Oksford junajted - Sanderlend, Stouk - Fulam i Arsenal - Vigan.

