LA LIGA
BASKIJCI SLAVILI KAO GOSTI: Atletik Bilbao pobedio Ovijedo
Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su danas na gostujućem terenu Ovijedo 2:1, u utakmici 24. kola španskog prvenstva.
Domaći su poveli golom Iljasa Šaire u 30. minutu, a izjednačio je Mikel Hauregisar u 58. minutu.
Pobedu Atletiku doneo je Ojhan Sanset u 71. minutu iz jedanaesterca.
Bilbao je neporažen u poslednje tri utakmice, a posle devete pobede zauzima deveto mesto na tabeli sa 31 bodom.
Ovijedo je pretrpeo 13. poraz i poslednji je sa 16 bodova.
Kasnije igraju Rajo Valjekano - Atletiko Madrid, Levante - Valensija i Majorka - Betis.
