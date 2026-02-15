Slušaj vest

Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su danas na gostujućem terenu Ovijedo 2:1, u utakmici 24. kola španskog prvenstva.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Domaći su poveli golom Iljasa Šaire u 30. minutu, a izjednačio je Mikel Hauregisar u 58. minutu.

Pobedu Atletiku doneo je Ojhan Sanset u 71. minutu iz jedanaesterca.

Bilbao je neporažen u poslednje tri utakmice, a posle devete pobede zauzima deveto mesto na tabeli sa 31 bodom.

Ovijedo je pretrpeo 13. poraz i poslednji je sa 16 bodova.

Kasnije igraju Rajo Valjekano - Atletiko Madrid, Levante - Valensija i Majorka - Betis.

Ne propustiteFudbalSOSIJEDAD NA KORAK OD FINALA: TIm iz San Sebastijana pokorio Bilbao
profimedia-0981141100.jpg
FudbalGOLEADA U BILBAU: Atletik srušio pretposlednji Levante
Atletik Bilbao, Levante, Primera
FudbalNESVAKIDAŠNJE SCENE! BIVŠI FUDBALER PARTIZANA DAO GOL, PA SE IZVINJAVAO SVOJIM NAVIJAČIMA! Totalno ludilo za njega u samo nekoliko minuta
Umar Sadik
FudbalPUKLA PETARDA: Barselona demolirala Atletik Bilbao za finale Superkupa
Barselona, Atletik Bilbao

Sporna situacija na meču Čukarički Vojvodina Izvor: Kurir