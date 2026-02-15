Slušaj vest

Golman i kapiten Bajerna iz Minhena Manuel Nojer odustvovaće sa terena nekoliko nedelja zbog povrede lista, saopštio je danas taj fudbalski klub.

Nojer je pokidao mišić levog lista tokom utakmice protiv Verdera (3:0), u subotu u Bundesligi.

On se povredio u prvom poluvremenu, a u drugom delu igre zamenio ga je 22-godišnji Jonas Urbig.

Bajern je naveo da će 39-godišnji golman "za sada" biti van terena, pa će verovatno propustiti veliki derbi protiv Borusije iz Dortmunda 28. februara.

Bajern je prvi na tabeli sa šest bodova više od Dortmunda, 12 kola pre kraja.