Fudbaleri Parme pobedili su danas na gostujućem terenu Veronu 2:1, u utakmici 25. kola Serije A.

Parma je povela golom koji je Adrijan Bernabe Garsija postigao u četvrtom minutu, a izjednačio je Abdu Harui u 43. minutu iz jedanaesterca.

Pobedonosni gol postigao je Mateo Pelegrino u trećem minutu nadoknade vremena.

Verona je od 11. minuta igrala sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Gift Orban.

Posle druge uzastopne pobede, ukupno sedme u ligi, Parma je 12. na tabeli sa 29 bodova.

Verona je nastavila niz bez pobede, a posle 14. poraza zauzima poslednje 20. mesto sa 15 bodova.

Fudbaleri Kremonezea odigrali su na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Đenove.

Obe ekipe imaju po 24 boda, Kremoneze je 15. a Đenova je 16. na tabeli.

Ranije danas Sausolo je na gostujućem terenu pobedio Udineze 2:1.

Kasnije igraju ;Torino - Bolonja i Napoli - Roma.