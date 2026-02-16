Pobedu Fulamu obezbedio je Harison Rid u 84. minutu
FA KUP: Fulam i Sanderlend u osmini finala
Fudbaleri Fulama plasirali su se danas u osminu finala FA kupa, pošto su na gostujućem terenu pobedili drugoligaša Stouk 2:1.
Stouk je poveo u 19. minutu golom Jun o Baea, a Fulam je izjednačio golom Kevina u 55. minutu.
U osmini finala je i Sanderlend, koji je na gostujućem terenu pobedio drugoligača Oksford junajted 1:0.
Jedini gol postigao je Habib Dijara iz jedanaesterca u 32. minutu.
Ranije danas Lids je prošao dalje pobedom protiv Birmingema posle jedanaesteraca 4:2, nakon što je u regularnom delu i posle produžetaka bilo 1:1, dok je Vulverhempton pobedio Grimsbi 1:0.
