Slušaj vest

Fudbaleri Fulama plasirali su se danas u osminu finala FA kupa, pošto su na gostujućem terenu pobedili drugoligaša Stouk 2:1.

Stouk je poveo u 19. minutu golom Jun o Baea, a Fulam je izjednačio golom Kevina u 55. minutu.

1/57 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Pobedu Fulamu obezbedio je Harison Rid u 84. minutu.

U osmini finala je i Sanderlend, koji je na gostujućem terenu pobedio drugoligača Oksford junajted 1:0.

Jedini gol postigao je Habib Dijara iz jedanaesterca u 32. minutu.

Ranije danas Lids je prošao dalje pobedom protiv Birmingema posle jedanaesteraca 4:2, nakon što je u regularnom delu i posle produžetaka bilo 1:1, dok je Vulverhempton pobedio Grimsbi 1:0.