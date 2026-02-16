Augsburg sada ima sedam pobeda i 25 bodova na 11. mestu na tabeli
DOMAĆIN SA BELE TAČKE DO TRI BODA: Fudbaleri Augsburga pobedili Hajdenhajm
Fudbaleri Augsburga pobedili su danas na svom terenu Hajdenhajm 1:0, u utakmici 22. kola Bundeslige.
Jedini gol postigao je Aleksis Klod-Moris iz jedanaesterca u 80. minutu.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Augsburg sada ima sedam pobeda i 25 bodova na 11. mestu na tabeli.
Hajdenhajm je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, ukupno 15. u ligi i poslednji je 18. sa 13 bodova.
