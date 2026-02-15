Rajo Valjekano je prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova
IZNENAĐENJE U PRIMERI: Rajo Valjekano ubedljiv protiv Atletiko Madrida
Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na svom terenu Atletiko Madrid sa 3:0, u utakmici 24. kola španske Primere.
Domaća ekipa povela je u 40. minutu preko Frana Peresa, a pet minuta kasnije rezultat je povećao Oskar Valentin.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Konačan rezultat postavio je Nobel Mendi u 76. minutu.
Atletiko Madrid je upisao i treći meč bez pobede u Primeri i nalazi se na četvrtom mestu sa 45 bodova, dok je Rajo Valjekano prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova.
U narednom kolu Atletiko Madrid dočekuje Espanjol, a Rajo Valjekano gostuje Betisu.
