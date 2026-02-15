Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na svom terenu Atletiko Madrid sa 3:0, u utakmici 24. kola španske Primere.

Domaća ekipa povela je u 40. minutu preko Frana Peresa, a pet minuta kasnije rezultat je povećao Oskar Valentin.

Atletiko Madrid je upisao i treći meč bez pobede u Primeri i nalazi se na četvrtom mestu sa 45 bodova, dok je Rajo Valjekano prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova.