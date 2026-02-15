Slušaj vest

Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na svom terenu Atletiko Madrid sa 3:0, u utakmici 24. kola španske Primere.

Domaća ekipa povela je u 40. minutu preko Frana Peresa, a pet minuta kasnije rezultat je povećao Oskar Valentin.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Konačan rezultat postavio je Nobel Mendi u 76. minutu.

Atletiko Madrid je upisao i treći meč bez pobede u Primeri i nalazi se na četvrtom mestu sa 45 bodova, dok je Rajo Valjekano prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova.

U narednom kolu Atletiko Madrid dočekuje Espanjol, a Rajo Valjekano gostuje Betisu.

Ne propustiteFudbalPODELA BODOVA U SEVILJI: Alaves izvukao bod na gostovanju
profimedia-1059179631.jpg
FudbalBIRMANČEVIĆ SA KLUPE GLEDAO TRIJUMF HETAFEA: Viljareal se kasno probudio
Hetafe
Fudbal"ŽUTA PODMORNICA" GRABI KA LIGI ŠAMPIONA: Viljareal deklasirao Espanjol
Viljareal, Primera
FudbalBETIS ŠOKIRAO ATLETIKO: Gosti se gostili usred Madrida
Betis, Atletiko Madrid, Primera

Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium