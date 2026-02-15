to je to

Crvena zvezda obaveštava navijače da od srede 18. februara počinje prodaja ulaznica za 178. večiti derbi na blagajnama stadiona “Rajko Mitić”, a svi zainteresovani će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, moći da obezbede ulaznice za duel 24. kola Superlige Srbije i direktno na Marakani.

Prvotimci Crvene zvezde će u nedelju 22. februara od 17 časova dočekati večitog rivala i imati priliku da zabeleže važan trijumf na domaćem terenu.

Upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja, a svi oni koji budu želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona “Rajko Mitić”, do karata mogu doći već sada ONLAJN putem, dok će od srede ulaznice za 178. večiti derbi biti dostupne i na šalterima Marakane.

Od srede do petka blagajne će raditi od 10 do 18 časova, u subotu će zvezdaši karte moći da obezbede od 10 do 16 časova, dok će na dan meča kupovina ulaznica biti moguća od 10 sati do početka meča.

Cene ulaznica za 178. večiti derbi:

Sever - 600 dinara

Istok - 1000 dinara

Zapad - 1200 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 2500 dinara.

