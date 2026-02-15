Na tabeli Super lige Srbije TSC zauzima 10. mesto sa 28 bodova, dok je Mladost nakon sedmog vezanog meča bez pobede na 12. poziciji sa dva boda manje
SUPERLIGA SRBIJE
TSC SLAVIO U LUČANIMA: Mladost produbila veliku krizu...
Fudbaleri TSC-a pobedili su u Lučanima ekipu Mladosti sa 3:1, u meču 23. kola Super lige Srbije.Gosti iz Bačke Topole poveli su u 55. minutu autogolom Alekse Miloševića, a šest minuta kasnije izjednačenje domaćoj ekipi donosi Nemanja Milojević sa penala.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
TSC je u nastavku došao do pobede golovima Mihajla Milosavića u 69. i Saše Jovanovića u 71. minutu.
Na tabeli Super lige Srbije TSC zauzima 10. mesto sa 28 bodova, dok je Mladost nakon sedmog vezanog meča bez pobede na 12. poziciji sa dva boda manje.
U sledećem kolu TSC dočekuje Čukarički, a Mladost gostuje Javoru u Ivanjici.
