Lajpcig se nalazi na petom mestu Bundeslige sa 40 bodova, dok je Volfsburg posle petog vezanog meča bez pobede na 15. mestu
Fudbal
GOLEADA NA RB ARENI: Remi Lajpciga i Volfsburga
Slušaj vest
Fudbaleri Lajpciga i Volfsburga odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici 22. kola Bundeslige.
Volfsburg je poveo golom Mohameda Amure u 52. minutu, da bi izjednačenje domaćoj ekipi doneo Jen Dijomande u 70. minutu.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Osam minuta kasnije gosti ponovo dolaze do prednosti, a ovog puta u strelce se upisao Matijas Svanberg.
Bod Lajpcigu doneo je Brajan Gruda u 89. minutu.
Lajpcig se nalazi na petom mestu Bundeslige sa 40 bodova, dok je Volfsburg posle petog vezanog meča bez pobede na 15. mestu sa 20 bodova.
U narednom kolu Lajpcig dočekuje Borusiju Dortmund, a Volfsburg na svom terenu igra protiv Augsburga.
Reaguj
Komentariši