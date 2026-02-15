Slušaj vest

Fudbaleri Lajpciga i Volfsburga odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici 22. kola Bundeslige.

Volfsburg je poveo golom Mohameda Amure u 52. minutu, da bi izjednačenje domaćoj ekipi doneo Jen Dijomande u 70. minutu.

 Osam minuta kasnije gosti ponovo dolaze do prednosti, a ovog puta u strelce se upisao Matijas Svanberg.

Bod Lajpcigu doneo je Brajan Gruda u 89. minutu.

Lajpcig se nalazi na petom mestu Bundeslige sa 40 bodova, dok je Volfsburg posle petog vezanog meča bez pobede na 15. mestu sa 20 bodova.

U narednom kolu Lajpcig dočekuje Borusiju Dortmund, a Volfsburg na svom terenu igra protiv Augsburga.

