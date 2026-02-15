Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala plasirali su se večeras u osminu finala FA kupa, pošto su na svom terenu pobedili Vigan sa 4:0.

Sva četiri gola londonski klub postigao je u prvom poluvremenu. Vodeći gol postigao je Noni Madueke u 11. minutu, dok je na 2:0 povećao Gabrijel Martineli sedam minuta kasnije.

U 23. minutu autogol postiže igrač Vigana Džek Hant, a konačan rezultat postavlja Gabrijel Žesus u 27. minutu.

Vigan se takmiči u trećem razredu engleskog fudbala, dok je Arsenal posle 26 utakmica vodeći tim u Premijer ligi.

Sutra je na programu utakmica šesnaestine finala FA kupa između niželigaša Maklsfilda i premijerligaša Brentforda (20.30), a poslednji učesnik osmine finala biće poznat 3. marta, kada se sastaju Port Vejl i Bristol siti.