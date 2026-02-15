Slušaj vest

Fudbaleri Bolonje pobedili su večeras na gostovanju Torino sa 2:1, u meču 25. kola italijanske Serije A.

Prva dva pogotka postigli su hrvatski fudbaleri. Prvo je Nikola Moro doveo Bolonju u vođstvo u 49. minutu, da bi u 62. minutu izjednačenje Torinu doneo Nikola Vlašić.

Pobednički gol za Bolonju postigao je Santijago Kastro u 70. minutu.

Bolonja je prekinula niz od četiri vezana poraza i sada na osmom mestu Serije A ima 33 boda, dok je Torino 14. sa 27 bodova.

U sledećem kolu Bolonja dočekuje Udineze, a Torino gostuje Đenovi.