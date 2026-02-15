Slušaj vest

Fudbaleri Valensije pobedili su večeras na gostovanju Levante sa 2:0, u utakmici 24. kola španske Primere.

Valensija je u gradskom derbiju povela golom Laržija Ramazanija u 64. minutu, a drugi pogodak za goste postigao je bivši fudbaler Partizana Umar Sadik u 84. minutu.

Levante je u petom minutu nadoknade ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan još jednom bivšem fudbaleru Partizana - Kervinu Arijagi.

Na tabeli Primere Valensija nakon prekida serije od dva vezana poraza zauzima 14. mesto sa 26 bodova, dok je Levante na pretposlednjem, 19. mestu, sa 18 bodova.

Levante u sredu na svom terenu igra zaostali meč 16. kola Primere protiv Viljareala, a zatim u redovnom 25. kolu gostuju Barseloni.

Valensija naredni meč u redovnom kolu igra na gostovanju protiv Viljareala.