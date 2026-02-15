Slušaj vest

Prošlo je sedam godina otkako je fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik napustio Derbi, gde nikada nije do kraja dobio pravu šansu – ne zbog nedostatka talenta, već zbog okolnosti.

Ipak, od trenutka kada je tokom ere Frenka Lamparda napustio klub, karijera veziste krenula je uzlaznom putanjom.

Danas nastupa za Crvenu zvezdu, igrao je u Ligi šampiona i pre dve godine bio je jedno od otkrovenja Evropskog prvenstva 2024. sa Slovenijom, reprezentacijom čiji je i kapiten.

I pored svega toga, Derbi kaunti će zauvek ostati njegov klub. Kada je sa 16 godina stigao u Englesku, porodica Ki, kod koje je živeo kao podstanar, upoznala ga je sa istorijom kluba kroz film "The Damned United".

Svi su navijači Derbija, a veza među njima i danas je izuzetno snažna.

Postoji jedan transfer, kroz smeh kaže Elšnik, koji nikada ne bi mogao da razmotri zbog svoje privrženosti Derbi kauntiju.

"Ako bi Notingem Forest pokucao na vrata, ne verujem da bih to mogao da uradim. Ja sam lojalna osoba. Isto je sa Barselonom i Real Madridom. Ljudi me stalno pitaju: ‘A šta ako Real Madrid pozove?’", rekao je Elšnik za "Derby Telegraph" i poentirao

"Uvek kažem: ‘Ako sam dovoljno dobar da me Real Madrid zove, onda će me zvati i drugi vrhunski klubovi’. Ne bih otišao tamo, a isto važi i za Notingem Forest".

Navijači Zvezde mogu da budu sigurni da Timi nikada neće zaigrati za Partizan.

"Tako to jednostavno funkcioniše. Nekada ne razumem ljude koji mogu tek tako da promene stranu. Ali kada ja izaberem nekoga, i kada on izabere mene, ostajem uz to do kraja života".