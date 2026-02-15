Novi Pazar je trijumfom ostao na petom mestu tabele
NENAD LALATOVIĆ HTEO DA SE PREKRSTI U NOVOM PAZARU, PA ODUSTAO: Pogledajte nadrealne scene sa stadiona na debiju novog trenera
Nenad Lalatović je na sjajan način započeo odiseju u Novom Pazaru.
Golovima Dritona Camaja u 9. minutu i Stefana Stanisavljevića u 59. minutu, Novi Pazar je savladao OFK Beograd 2:1 na debiju novog trenera.
Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
Posle utakmice usledile su "scene ljubavi" između Lalatovića i navijača. Novopazarci su klicali Lalatoviću, a ovaj ih je častio "poljupcima".
U jednom trenutku je krenuo da se prekrsti, ali je odustao od toga.
Novi Pazar je trijumfom ostao na petom mestu tabele, a u sledećem kolu gostovaće Vojvodini u subotu 21. februara.
Ipak, glavne misli biće okrenute Kupu, gde Novi Pazar početkom marta igra četvrtfinale.
