Naravno, bilo je reči i o fudbalu, konkretno, o predstojećem gostovanju Crvenoj zvezdi. Večiti derbi, 178. prvenstveni po redu, zakazan je za nedelju sa početkom od 17 časova.

"Derbi je najvažnija utakmica za Partizan i Crvenu zvezdu. Bez obzira na mišljenje fudbalskih stručnjaka, naše ambicije su da idemo u pravcu pobede, zašto da ne? Činjenično stanje je da je negativan skor Partizana u prethodnim derbijima, međutim uvek postoji dan kada će da se dogodi nešto pozitivno i možda je baš nedelja dan kada će Partizan uspeti da pobedi Crvenu zvezdu na Marakanu", rekao je Predrag Mijatović prilikom gostovanja televiziji Kurir.

Partizan je prolećni deo prvenstva započeo remijem u Humskoj protiv Radničkog iz Niša (0:0), potom je pobedio Radnik u Surdulici (3:2) i Spartak kod kuće (2:1).

"Imali smo jedan hendikep, pripremni period u Turskoj... Stvari nisu išle onako kako smo očekivali, dve poslednje utakmice koje je trebalo da odigramo pred početak prolećnog dela prvenstva, nismo odigrali. Jednu zbog nekih igrača koji su imale sitne povredice, da ne bi rizikovali, a generalnu probu smo morali da otkažemo zbog vremenskih nepogoda. Posle Radničkog je rezultatski sve bilo kako treba, ali igrački nismo sve ukomponovali. Ali i to će doći, možda baš u nedelju. Zašto da ne? Ja sam optimista!".

Partizan je izgubio prednost u odnosu na Zvezdu, pa sada zaostaje za večitim rivalom za jedan bod, a Mijatović veruje da ekipa može da osvoji prvu titulu nakon devet godina.

"Naravno da verujem. Ekipa koja je kadra da bude jesenji prvak, mora da ima ambicije da nastavi tim putem. Bilo bi apsurdno ako bi mi razmišljali da ne možemo da budemo prvaci zato što je Crvena zvezda jača od nas. Utakmice se pobeđuju, igraju se nerešeno, gube se...".

