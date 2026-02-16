Slušaj vest

Između ostalih tema, Predrag Mijatović je pričao i o odnosu između članova uprave.

"Uvek postoje neki problemi, neka neslaganja u temama i to ne bi trebalo kriti. Rekao sam, nije to isti odnos između mene i Danka Lazovića, ili mene i Milke Forcan, kao što je bio pre šest meseci. To se dešava u svim organizacijama. Nekako fudbal i sportski projekat je svima interesantan i svi vole da donose odluke. Međutim, uvek postoji jedna osoba koja je odgovorna za sve te fudbalske stvari. U ovom slučaju, to sam ja", poručio je Mijatović prilikom gostovanja na televiziji Kurir i dodao:

"Striktan sam i pragmatičan. Kada donosim odluke, ja i odgovaram za svaku, jer ako nije tako - nešto ne radimo dobro. Videćemo kako će se ta naša priča završiti. Sada je fokus fudbal, derbi, prvenstvo... Malopre smo pomenuli mlade momke koji su fantastični. Ove nesuglasice unutar uprave i stvari koje se dešavaju, to ćemo mi rešavati, videćemo kako".

Smatra da nesuglasice ne bi trebalo da ostave posledice u radu i rezultatima kluba.

"Ne bi trebalo. Partizan nije naš. Mi smo jedna uprava, Partizan je prvenstveno od svih navijača i oni su ti koji će nas usmeriti, definisati kako, na koji način bi trebalo raditi i u kom pravcu bi trebalo da idemo".

1/16 Vidi galeriju Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Dobio je Mijatović pitanje da li postoji razmišljanje o vanrednoj Skupštini.

"Moram vam reći da ste dobro informisani, postoji mogućnost pravljenja vanredne Skuptšine. U krajnjoj liniji, na kraju sezone bi trebalo da se napravi redovna Skupština jer je prošla bila krajem maja. Zbog tih nesuglasica među nekim članovima uprave, možda ne bi bilo loše razmišljati u tom pravcu. Možda sada treba staviti fokus na ono što se dešava u prvenstvu jer Partizan ima ambicije da ovu sezonu završi osvajanjem titule, što je moguće bez obzira na komentare drugih. Jedan fudbalski klub nije samo sportski projekat. Ima mnogo segmenata koji su bitni da bi klub bio ono što mi očekujemo. Bez obzira na rezultate, veliki klub ne sme da izgubi status velikog kluba, to je ono na čemu ćemo raditi, a videćemo šta će se na kraju dogoditi".

Bonus video: