Uoči večitog derbija koji je na programu u nedelju, Predrag Mijatović je govorio o raznim temama, a jedna od njih je neizbežna kada je reč o fudbalskom klubu Partizan i aktuelnoj situaciji.

Finansije su pravile i još uvek prave ozbiljne probleme u svakodnevnom funkcionisanju kluba. Dolaskom nove uprave deluje da sve ide na bolje, a uz to, Partizan je bodovno blizu najvećeg rivala.

Crno-beli su poslednju titulu osvojili pre devet godina, u sezoni 2016/17.

Upitan da li bi više voleo da Partizan postane šampion Srbije ili da nema nijedan evro dugovanja, Mijatović je poručio sledeće:

"Biću krajnje iskren. Titulu čekamo devet sezona, nekako bih u ovom trenutku izabrao da budemo prvaci. Ta nam titula treba da uđemo u pobednički ritam. Sa druge strane finansijska situacija je komplikovana, ali vrednost igrača i sve ono što smo uradili do sada daje mi garancije da ćemo vrlo brzo isplivati iz tog problema, tako da sada titula ipak ima malu prednost", rekao je Mijatović i dodao:

"Istina je da, kada smo ušli u klub, imali smo informacije da je situacija jako komplikovana, da se izdešavao finansijski kolaps, ali nismo znali da je toliko komplikovano. Kada smo već krenuli, nije bilo razmišljanja "jaoj, šta nam je ovo trebalo...". U fudbalskom klubu se uvek priča o fudbalu i to je ono što se vidi, međutim mi smo stvarno napravili veliki posao i ne znam da li bi neko mogao da uradi nešto slično. Neću da dajem na značaj svima nama da smo mi neki fenomeni, ali bilo je komplikovano. Mnogo stvari smo postavili na pravo mesto. Suočili smo se sa problemima, nismo imali strah, napravili smo to da ima pozitivnu priču i da se nazire boljitak. Možda nismo dobro plasirali sve u javnost jer ljudi ne znaju koliko je stvari urađeno, ali dobro, jednog dana će se saznati. Uporedo sa tim smo morali da rešavamo sportsko pitanje".

Mijatović je uporedio sadašnju situaciju, sa situacijom iz prošle sezone.

"Imali smo ekipu koja je napravljena bez plana. Puno igrača sa ogromnim primanjima koja Partizan nije mogao da iznese finansijski. Morali smo sve da sklonimo, napravimo mlad tim, forsiramo mladost iz naše akademije. Činjenica, u odnosu na prošlu godinu 19 igrača nije tu. To je nešto što nije uobičajeno, ali to smo uradili. Na bod smo od Crvene zvezde, a prošle godine u ovo vreme, ako se ne varam imali smo 20 bodova manje od Crvene zvezde. To su stvari koje su jako pozitivne i te mi stvari govore da je Partizan na dobrom putu", poručio je Predrag Mijatović.

