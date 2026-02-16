Slušaj vest

Luksuzni automobil najpoznatijeg srpskog jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase zapaljen je u toku prethodne noći.

Njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra zapaljen je na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil. Čim je buknuo požar, alarmirane su sve nadležne službe koje su brzo stigle na lice mesta, ali je za skupocenu mašinu bilo kasno. Od automobila je ostao samo pepeo.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

Gde je bio pre?

Inače, Baka Prase je samo dan pre ovog nemilog događaja bio na fudbalskoj utakmici Čukarički - Vojvodina, gde je bodrio tim iz Novog Sada.

Popularni jutrjuber se javno deklariše kao veliki navijač Vojvodine i od skoro prati mečeve velikana iz "srpske Atine". Na stadionu Čukaričkog, on je bio sa prijateljima iz sveta Jutjuba - Čodom i Šarketom.

Ujedno, tada je zaradio i ogroman novac je se kladio na pobedu Vojvodine.

Evo kako je proslavio i zaradu od 60.000 evra na kladionici kada se kladio da Vojvodina pobeđuje Crvenu zvezdu:

