Fudbaleri Santosa deklasirarli su ekipu Velo Klubea sa 6:0, a meč je obeležio povratak Nejmara posle dvomesečne pauze.

Nakon teške povrede kolena i operacije, Nejmar se uspešno oporavio i vratio na teren. Ušao je u igru u drugom poluvremenu i upisao jednu asistenciju.

Pukom srećom slavni Brazilac izbegao je tešku povredu.

Naime, u 77. minutu, pri rezultatu 4:0 za Santos, defanzivac protivničkog tima Islan jezivim klizećim startom zaustavio je Nejmara.

Iako je start bio izuzetno opasan, Islan je dobio samo žuti karton.

Zanimljivo, brazilski mediji su pre meča objavili da su navijači Velo Klubea pred početak meča poručili svojim fudbalerima da "polome Nejmara".

"Učinite sve što je potrebno da pobedite. Ako treba da slomite Nejmara i izbacite ga sa Svetskog prvenstva, onda to i uradite".

Čini se da je Islan rešio da ih posluša...

