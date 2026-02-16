Slušaj vest

Žoze Murinjo će se opet sastati sa svojim bivšim klubom Real Madridom, baš kao i pre tri nedelje u poslednjem kolu grupne faze Lige šampiona.

Tada je golom golmana Trubina Benfika rezultatom 4:2 obezbedila sebi plasman u plej-of, a i gurnula Real upravo u doigravanje, da bi ih žreb potom opet spojio.

I baš pred novi duel sa Benfikom, madridski list "As" otkriva klauzulu po kojoj Žoze Murinjo može bez obeštećenja da napusti lisaboski klub u slučaju poziva - Real Madrida!

Ipak, "As" dodaje da niko u Real Madridu za sada ne razmišlja o Murinju, i da nema naznaka da je njegov povratak moguć. Ali, ovo je nekako bila jasna poruka iz Madrida da pokažu da su "veći" od Benfike i da bi Murinjo u slučaju njihovog poziva mogao slobodno da odšeta u Real.

Žoze Murinjo proslavlja četvrti gol Benfike protiv Reala

Istovremeno, stiže i vest da je Murinjo potpuno srećan u Lisabonu i da nema nameru da napušta Benfiku, a ovakvi napisi madridskih medija samo su motiv više za njegov povratak na "Santjago Bernabeu".

Podsetimo, Murinjo je vodio Real Madrid od leta 2010. do leta 2013. godine, u tom periodu je osvojio La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije, jer je to ipak bio period apsolutne dominacije Pepove Barselone.

Benfika dočekuje Real Madrid u utorak od 21.00, a revanš je osam dana kasnije na "Santjago Bernabeu".

