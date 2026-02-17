JEDAN OD NAJBOLJIH FUDBALERA NA SVETU NA POTPUNO NOVOJ POZICIJI?! Trener Arsenala najavio veliku promenu
Menadžer Arsenala Mikel Arteta ne odbija mogućnost da u nastavku sezone Bukaja Saku koristi i kao - centralnog napadača.
Saka je u pobedi nad Viganom u FA kupu na poluvremenu zamenio Viktora Đokereša, a nakon toga logično pitanje na konferenciji za medije bilo je da li je to deo neke nove taktike i plana.
"To je nešto što gledamo kao opciju i što želimo da probamo i moguće da i hoćemo u budućnosti. Imamo još veliki broj utakmica u svim takmičenjima i različite scenarije u kojima treba da igramo tako da i to moramo da gledamo kao opciju. Ako bi Saka igrao u sredini, bio bi bliži golu i samim tim bi za rivale bio mnogo veća i konstantna opasnost. Takođe, može da menja svoje pozicije sa bočnim igračima, jer je mnogo dobar u korišćenju slobodnog prostora. Kada je u njima, onda je najopasniji kada primi loptu", rekao je Arteta.
Pred Arsenalom je ključan deo sezone, borba za trofeje u sva četiri takmičenja i inovacije u napadačkoj liniji svakako mogu da budu dodatna opcija.
Arsenal je lider u Premijer ligi sa četiri boda više od Mančester sitija, sa kojim se sastaje i u finalu Liga kupa 22. marta, u Ligi šampiona čeka rivala u osmini finala (27. februara), dok će večeras dobiti i protivnika u petoj rundi FA kupa.
