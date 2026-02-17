Slušaj vest

Menadžer Arsenala Mikel Arteta ne odbija mogućnost da u nastavku sezone Bukaja Saku koristi i kao - centralnog napadača.

Saka je u pobedi nad Viganom u FA kupu na poluvremenu zamenio Viktora Đokereša, a nakon toga logično pitanje na konferenciji za medije bilo je da li je to deo neke nove taktike i plana.

"To je nešto što gledamo kao opciju i što želimo da probamo i moguće da i hoćemo u budućnosti. Imamo još veliki broj utakmica u svim takmičenjima i različite scenarije u kojima treba da igramo tako da i to moramo da gledamo kao opciju. Ako bi Saka igrao u sredini, bio bi bliži golu i samim tim bi za rivale bio mnogo veća i konstantna opasnost. Takođe, može da menja svoje pozicije sa bočnim igračima, jer je mnogo dobar u korišćenju slobodnog prostora. Kada je u njima, onda je najopasniji kada primi loptu", rekao je Arteta.

Pred Arsenalom je ključan deo sezone, borba za trofeje u sva četiri takmičenja i inovacije u napadačkoj liniji svakako mogu da budu dodatna opcija.

Arsenal je lider u Premijer ligi sa četiri boda više od Mančester sitija, sa kojim se sastaje i u finalu Liga kupa 22. marta, u Ligi šampiona čeka rivala u osmini finala (27. februara), dok će večeras dobiti i protivnika u petoj rundi FA kupa.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFudbalBEZOBRAZNE PROVOKACIJE IZ MADRIDA?! Španci objavili bombastične informacije pred povratak Murinja na Santjago Bernabeu
Žoze Murinjo
FudbalJEZIVO! Ultrasi u Brazilu naredili svojim igračima da "POLOME" Nejmara - usledio stravičan start! (VIDEO)
Nejmar
Fudbal"POSTOJI MOGUĆNOST VANREDNE SKUPŠTINE UPRAVE PARTIZANA!" Predrag Mijatović za Kurir o neskladu sa rukovodstvom: Podlednjih 6 meseci nam nisu isti odnosi!
Predrag MIjatović
FudbalEVO ŠTA JE BAKA PRASE RADIO PRE NEGO ŠTO MU JE ZAPALJEN AUTO: Bio je sa ovim ljudima i milioni su se obrtali
baka-prase.jpg

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram