Saka je u pobedi nad Viganom u FA kupu na poluvremenu zamenio Viktora Đokereša, a nakon toga logično pitanje na konferenciji za medije bilo je da li je to deo neke nove taktike i plana.

"To je nešto što gledamo kao opciju i što želimo da probamo i moguće da i hoćemo u budućnosti. Imamo još veliki broj utakmica u svim takmičenjima i različite scenarije u kojima treba da igramo tako da i to moramo da gledamo kao opciju. Ako bi Saka igrao u sredini, bio bi bliži golu i samim tim bi za rivale bio mnogo veća i konstantna opasnost. Takođe, može da menja svoje pozicije sa bočnim igračima, jer je mnogo dobar u korišćenju slobodnog prostora. Kada je u njima, onda je najopasniji kada primi loptu", rekao je Arteta.