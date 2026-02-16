Slušaj vest

Najveća utakmica srpskog fudbala biće odigrana na stadionu Rajko Mitić u nedelju, sa početkom od 17 časova.

Kada je reč o navijačima Crvene zvezde, prodaja ulaznica je već neko vreme aktivna "online" putem, a od srede će biti dostupne i na blagajni na stadionu "Rajko Mitić".

U pitanju su ulaznice za severnu, zapadnu i istočnu tribinu, kao i za tribinu "Siniša Mihajlović".

Sa druga strane, navijači Partizana će ulaz na južnu tribinu moći da obezbede na blagajni na stadionu u Humskoj, ali crno-beli još uvek nisu objavili detalje o vremenu prodaje.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Informacije iz Crvene zvezde su prilično pozitivne i govore o velikoj zainteresovanosti za večiti derbi.

U ponedeljak je saopšteno da je prodato 30.000 karata, što je fantastična brojka s obzirom na to da do utakmice ima šest dana i da se očekuje još puno prodatih ulaznica.

Podsetimo, u prvom ovosezonskom večitom derbiju Crvena zvezda je pobedila rezultatom 2:1.

Utakmica 9. kola Super lige Srbije odigrana je pred 26.254 navijača na stadionu u Humskoj.

