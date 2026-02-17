Slušaj vest

Meč FAP-a i Ušća sa Novog Beograda u drugom po rangu takmičenju u Srbiji završen je rezultatom 2:2.

Strelci za Ušće su bili Tomislav Todorović i Miloš Bakić, a za FAP Bosijako Antvi i Milan Mirosavljev.

Ono što je posebno kod ove utakmice jeste prvi minut.

Ušće je do prednosti stiglo već nakon 13 sekundi kada je Todorović savladao golmana NIkolu Tasića.

Pogledajte jedan od najbrže postignutih golova u srpskom fudbalu:

