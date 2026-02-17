Slušaj vest

Utakmica Crvene zvezde i Barselone prošle sezone u Ligi šampiona imala je nekoliko svojih pečata.

Od samog dolaska katalonskog kluba u Beograd, do prepunog stadiona, a potom i povrede Paua Kubarsija nakon što je u duelu sa Urošem Spajićem izvukao deblji kraj i dobio krampone u lice.

Mnogo kopči, krvavo lice i fotografije koje su se odmah pojavile na društvenim mrežama. Kubarsi nije dugo pauzirao, već se vrlo brzo vratio na teren, ali sa zaštitnom maskom zbog čega su se saigrači šalili s njim.

"Tokom meča protiv Crvene zvezde, spustio sam svoju glavu ispred igrača koji je podigao stopalo i ono je završilo na mom licu. Video sam da je krenula krv, saigrači su se zabrinuli i pozvali lekarski tim. Na poluvremenu, rekao mi je da ću morati da dobijem nekoliko kopči, ali sam ga prvo pitao da uzmem selfi kak obih poslao majci i rekao da sam dobro, a i da bi mi ostala kao uspomena", rekao je Kubarsi i dodao:

1/6 Vidi galeriju Pau Kubarsi, povreda na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: ANDREJ CUKIC/EPA, Pedja MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

"Kako bih mogao da igram protiv Real Sosijedada nekoliko dana kasnije, morao sam da nosim zaštitnu kacigu koja me je učinila da izgledam kao da radim u Mekdonaldsu. Tako su me saigrači zvali Mekdu serverom", objasnio je Kubarsi u šaljivom tonu tokom intervju za "Ekip".

Bonus video: