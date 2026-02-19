Slušaj vest

Fudbaleri Intera i Juventusa odigrali su spektakularan 186. prvenstveni "Derbi Italije" prošlog vikenda.

Inter je u nadoknadi vremena šokirao "Staru damu" i pobedom 3:2 napravio veliki korak ka "skudetu".

No, jedna osoba je uspela da za kratko naruši tradiciju najvećeg derbija Italije koji datira još iz 1909. godine.

Kraj terena se u jednom trenutku pojavila Eleonora Inkardona, popularna voditeljka DAZN televizije.

Ova 34-godišnja Italijanka, koja je u vezi sa 10 godina mlađim fudbalerom Milana Samuelom Ričijem, raspalila je maštu svojim stajlingom posvećenim Danu zaljubljenih.

Inkardona se pojavila u crvenom prozirnom topu, koji je kombinovala sa smeđom mini suknjom, te tako dodatno naglasila svoju figuru.

Ceo stajling je začinila elegantnim crvenim kaputom.

Objava na Instagramu, gde je prati 1.4 miliona ljudi, odmah je dobila na popularnosti.

