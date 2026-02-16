Slušaj vest

Stigao je Oleksandr Zinčenko u Ajaks tokom zime kao zanimljivo pojačanje iz Arsenala. I posle 20 minuta je završio svoju epizodu u Amsterdamu, vrlo verovatno.

Naime, Zinčenko je doživeo povredu kolena zbog koje će odsustovati sa terena do kraja sezone, nakon čega će mu isteći ugovor sa holandskim velikanom.

Oleksandar Zinčenko

Nije isključeno da Ajaks produži ugovor sa Zinčenkom, ali ako se uzme u obzir istorijat povreda koji iza sebe ima momak rođen 1996. godine – ne postoji garancija da na leto ponovo neće doživeti neki peh zbog kog će odsustvovati sa terena.

Platili su ga Arsenalu – 1.500.000 evra, a Zinčenko je stigao da upiše dva nastupa. Konkretno – 14 minuta protiv AZ Alkmara, i šest u duelu sa Fortunom kada se i povredio.

