Stigao je Oleksandr Zinčenko u Ajaks tokom zime kao zanimljivo pojačanje iz Arsenala. I posle 20 minuta je završio svoju epizodu u Amsterdamu, vrlo verovatno.

Naime, Zinčenko je doživeo povredu kolena zbog koje će odsustovati sa terena do kraja sezone, nakon čega će mu isteći ugovor sa holandskim velikanom.

Oleksandar Zinčenko Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, EPA, Profimedia

Nije isključeno da Ajaks produži ugovor sa Zinčenkom, ali ako se uzme u obzir istorijat povreda koji iza sebe ima momak rođen 1996. godine – ne postoji garancija da na leto ponovo neće doživeti neki peh zbog kog će odsustvovati sa terena.

Platili su ga Arsenalu – 1.500.000 evra, a Zinčenko je stigao da upiše dva nastupa. Konkretno – 14 minuta protiv AZ Alkmara, i šest u duelu sa Fortunom kada se i povredio.

