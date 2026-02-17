Čeka nas dobar fudbal.
biće vatre
NASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA! PSŽ kreće u odbranu titule, evo gde možete gledati mečeve plej-ofa!
U utorak počinje druga faze Lige šampiona, mečevima plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja.
Raspored utakmica!
Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Galatasaraj - Juventus 18.45
Benfika - Real Madrid 21.00
Dortmund - Atalanta 21.00
Monako - PSŽ (aktuelni osvajač) 21.00
Sve utakmice možete gledati na kanalima TV Arena sport.
