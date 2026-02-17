Slušaj vest

U utorak počinje druga faze Lige šampiona, mečevima plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja.

Raspored utakmica!

Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Galatasaraj - Juventus 18.45

Benfika - Real Madrid 21.00

Dortmund - Atalanta 21.00

Monako - PSŽ (aktuelni osvajač) 21.00

Sve utakmice možete gledati na kanalima TV Arena sport.

