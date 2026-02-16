Pojavile se nove informacije, kapiten napušta Partizan?
zagrizli
BOGATI KLUB KUPUJE PARTIZANOVU "BEBU"? Odlazi iz Humske?
Slušaj vest
Kapiten PartizanaVanja Dragojević, prema pisanju stranih medija, na meti je bogatog turskog kluba, Bešiktaša.
Usled mogućeg odlaska Vilfreda Ndidija iz Istanbula, crno-beli žele da na vreme dovedu zamenu, a Dragojević im se čini kao dobra alternativa.
Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Kapiten crno-belih profilisao se kao jedan od najtalentovanijih igrača u Super ligi Srbije i logično je što privlači pažnju inostranih klubova.
Bešiktaš ga već neko vreme prati, ali neće biti usamljen u trci, jer interesovanje za Dragojevića pokazuje još nekoliko evropskih timova.
Videćemo kako če se situacija sa Dragojevićem i njegovim nastavkom karijeru dalje odvijati.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši