Kapiten PartizanaVanja Dragojević, prema pisanju stranih medija, na meti je bogatog turskog kluba, Bešiktaša.

Usled mogućeg odlaska Vilfreda Ndidija iz Istanbula, crno-beli žele da na vreme dovedu zamenu, a Dragojević im se čini kao dobra alternativa.

Kapiten crno-belih profilisao se kao jedan od najtalentovanijih igrača u Super ligi Srbije i logično je što privlači pažnju inostranih klubova.

Bešiktaš ga već neko vreme prati, ali neće biti usamljen u trci, jer interesovanje za Dragojevića pokazuje još nekoliko evropskih timova.

Videćemo kako če se situacija sa Dragojevićem i njegovim nastavkom karijeru dalje odvijati.

