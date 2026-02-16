Kako se tvrdi, u tuči su učestvovale delije, navijači Crvene zvezde, i meraklije, navijači niškog Radničkog
POJAVIO SE SNIMAK! POTUKLE SE DELIJE I MERAKLIJE: Jezive scene masovne tuče navijača u Nišu
Centar Niša bio je danas u popodnevnim satima poprište masovne tuče dve navijačke grupe.
I to samo dva dana uoči starta Kupa Radivoja Koraća u ovom gradu.
Najmanje dvojica navijača su zadržana u niškom Univerzitetskom kliničkom centru zbog zadobijenih povreda.
Pojavio se snimak tuče koja se desila u blizini crkve Svetog Pantelejmona oko 16.40 časova.
Kako se tvrdi, u tuči su učestvovale delije, navijači Crvene zvezde, i meraklije, navijači niškog Radničkog.
