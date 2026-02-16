Slušaj vest

Centar Niša bio je danas u popodnevnim satima poprište masovne tuče dve navijačke grupe.

I to samo dva dana uoči starta Kupa Radivoja Koraća u ovom gradu.

Najmanje dvojica navijača su zadržana u niškom Univerzitetskom kliničkom centru zbog zadobijenih povreda.

Pojavio se snimak tuče koja se desila u blizini crkve Svetog Pantelejmona oko 16.40 časova.

Kako se tvrdi, u tuči su učestvovale delije, navijači Crvene zvezde, i meraklije, navijači niškog Radničkog.