Bivši italijanski fudbaler Frančesko Toti potvrdio je danas da pregovara sa upravom Rome o svom povratku na Olimpiko kao direktor kluba.

"Za mene je Roma moj dom, uvek je bio, čak i kada nisam tamo. U poslednje vreme je bilo glasina. Istina je, razgovaramo, diskutujemo o nekim detaljima i odlučujemo šta je najbolje za sve. Nadam se da ćemo uskoro rešiti ovu situaciju", rekao je Toti za Skaj sport Italija.

Toti je celu igračku karijeru proveo u Romi za koju je odigrao 786 utakmica i postigao 307 golova, osvojivši i titulu u Seriji A u sezoni 2000/01.

Roma je četvrta na tabeli Serije A posle remija od 2:2 sa Napolijem u nedelju.