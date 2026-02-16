Roma je četvrta na tabeli Serije A posle remija od 2:2 sa Napolijem u nedelju
POTRES NA APENINIMA: Princ Rima Frančesko Toti se vraća u Romu?!
Bivši italijanski fudbaler Frančesko Toti potvrdio je danas da pregovara sa upravom Rome o svom povratku na Olimpiko kao direktor kluba.
"Za mene je Roma moj dom, uvek je bio, čak i kada nisam tamo. U poslednje vreme je bilo glasina. Istina je, razgovaramo, diskutujemo o nekim detaljima i odlučujemo šta je najbolje za sve. Nadam se da ćemo uskoro rešiti ovu situaciju", rekao je Toti za Skaj sport Italija.
Frančesko Toti Foto: Stefano Dalle Luche/AGF/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia
Toti je celu igračku karijeru proveo u Romi za koju je odigrao 786 utakmica i postigao 307 golova, osvojivši i titulu u Seriji A u sezoni 2000/01.
Roma je četvrta na tabeli Serije A posle remija od 2:2 sa Napolijem u nedelju.
Taj tim je sakupio 47 bodova, odnosno ima bod više od petoplasiranog Juventusa koji će dočekati 1. marta na Olimpiku.
