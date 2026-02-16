Slušaj vest

Fudbaleri Đirone savladali su Barselonu rezultatom 2:1 (0:0) u poslednjoj utakmici 24. kola španske La lige.

Ovim neočekivanim porazom u lokalnom katalonskom derbiju Barsa je prepustila prvo mesto Real Madridu, koji sada ima 60 bodova, odnosno, dva više na vrhu tabele.

Dani Olmo povreda na meču Barselona - Atletiko Madrid

Prvo poluvreme nije donelo promene rezultata, iako je u samom finišu Lamin Jamal imao penal, ali ga nije iskoristio.

Ipak, u 59. minutu je Pau Kubarsi sjajnim udarcem glavom posle centaršuta Žila Mundea pogodio za vođstvo gostiju.

Đirona je u nastavku uspela da izjednači preko Lemara, da bi u 87. minutu nakon sporne VAr odluke, Beltran iako je nagazio fudbalera Barselone, postigao gol za konačnih 2:1!

Gol je u nadoknadi postigao Levandovski, ipak, poništen je zbog ofsajd pozicije u kojoj se nalazio Poljak. Biće dosta reakcija nakon ovog meča!

