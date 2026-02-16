Slušaj vest

Poraz od Radničkog, nakon koga je, iako matematički šansa i dalje postoji, po svemu sudeći, jasno da će Napredak u narednoj sezoni igrati u Prvoj ligi, uslovio je brojne ostavke, saopštio je Fudbalski klub Napredak.

Neposredno po završetku utakmice ostavku je podneo prvi čovek Kluba Miloš Nenezić, a za njim i generalni sekretar Valentina Vasić, kao i predsednik Skupštine Dušan Stanković.

Odgovornost za tri minula poraza preuzeli su i sportski direktor Bratislav Ristić, kompletan stručni štab na čelu sa trenerom Nikolom Drinčićem i, takođe, podneli ostavke, ali ostaje da se vidi – hoće li i biti usvojene.

Predstoji sednica Skupštine, koja će biti zakazana u najkraćem roku i posle koje treba da bude poznato ko će u narednom periodu preuzeti čelnu funkciju u Klubu i kakve će promene to prouzrokovati, kaže se u saopštenju FK “Napredak”.