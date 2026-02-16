Slušaj vest

Fudbaleri Lečea pobedili su večeras u gostima Kaljari sa 2:0, u utakmici 25. kola italijanske Serije A.

Golove za pobednički tim postigli su Omri Gandelman u 65. i Iljber Ramadani u 76. minute.

Leče je zabeležio šestu pobedu od početka šampionata i 17. je na tabeli sa 24 boda, dok je Kaljari na 13. mestu sa četiri boda više.