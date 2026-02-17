Slušaj vest

U ponedeljak je, u popodnevnim satima, došlo do tuče navijača u centru Niša, a nešto kasnije se pojavio snimak tuče iz Beograda.

U makljaži na Konjarniku su, kako je navedeno na Instagram nalogu "Balkanski navijači", učestvovali navijači Crvene zvezde i Partizana.

Na objavljenom snimku se vide zapaljene baklje i čuje haos i tuča. Detalji i posledice trenutno nisu poznati.

Pogledajte snimak tuče navijača iz Beograda:

U toku je veoma sadržajna nedelja kada je reč o srpskom sportu.

U Nišu će se, od 18. do 21. februara igrati Kup Radivoja Koraća, dok će u nedelju, 22. februara na stadionu Rajko Mitić igrati 178. večiti derbi. Pre toga će Crvena zvezda, u četvrtak 19. februara biti gost Lilu u prvoj utakmici doigravanja za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Kada je reč o tuči koja se dogodila u Nišu, dvojica muškaraca su zadržana na lečenju u niškom Univerzitetskom kliničkom centru zbog zadobijenih povreda.

Bonus video: