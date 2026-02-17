Slušaj vest

Biće mnogo bure u Španiji posle neočekivanog poraza Barselone na gostovanju Đironi.

U malom katalonskom derbiju Barsa je izgubila 2:1 i time ostala bez prvog mesta. Međutim, veliku senku na meč bila je skandalozna odluka sudija da ne dosude očigledan prekršaj nad Žilom Kundeom.

U nastavku akcije Đirona je postigla gol za pobedu. Neverovatno da se VAR nije uključio i ponišio pogodak jer je Ečeveri napravio faul i to za žuti karton.

Sudija Sesar Soto Grado je dosudio gol, a VAR ga nije ni pozvao da proveri situaciju.

- Zbog čega VAR nije intervenisao? Ne znam to. Za mene to je bio očigledan faul. Nemam šta više da dodam na tu temu. Stvar je jasna, ali to nije opravdanje - rekao je posle utakmice Hansi Flik i dodao:

- Sudije su bile na istom nivou na kom smo bili i mi. Dakle, na ne baš visokom - "poentirao" je Flik.

Pogledajte taj momenat koji je rešio pitanje pobednika: