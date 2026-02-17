Slušaj vest

Srpski klub će u četvrtak od 21 časova gostovati Lilu u prvoj utakmici baraža za osminu finala Lige Evrope.

Sudeći po onome što može da se vidi na sajtovima kladionica, Crvena zvezda je stavljena u ulogu autsajdera i uspeh u Francuskoj bi predstavljao uspeh za mnoge.

Međutim, Dejan Stanković ne bi trebalo da se obazire na to. On će pokušati da spremi ekipu za meč protiv Lila i da u Beograd donese povoljan rezultat.

UEFA je odlučila da na utakmicu Lil - Crvena zvezda pošalje nemački tim.

Glavni sudija utakmice biće Sven Jablonski, a njegovi pomoćnici kraj aut linija Eduard Bejtinger i Robert Kempter. U VAR sobi će biti Robert Šruder i njegov asistent Kristijan Dingert, a četvrti sudija će biti Saša Stegeman.

Jablonski je ove sezone bio glavni arbitar na četiri utakmice Lige šampiona, jednom meču u Ligi Evrope, dok je u Bundesligi sudio na 11 mečeva.

