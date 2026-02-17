Slušaj vest

Novi Pazar je na prvoj utakmici Nenada Lalatovića otkako je preuzeo ekipu pobedio OFK Beograd rezultatom 2:1 na domaćem terenu.

Navijači su na Gradskom stadionu spremili toplu dobrodošlicu i pozdrave za Lalatovića. Pojavio se snimak sa utakmice na kojem izgleda da je trener krenuo da se prekrsti, a onda odustao od toga.

To je izazvalo brojne reakcije ljubitelja fudbala u Srbiji, a sada je Super liga Srbije objavila snimak sa utakmice na kojem se vidi da nekadašnjem treneru brojnih srpskih klubova ipak nije bio problem da se prekrsti pred Novopazarcima.

Učinio je Lalatović to nakon drugog gola njegovog tima koji je postigao Stefan Stanisavljević.

Bilo je to u 59. minutu. Stanisavljević je bio strelac pogotka za 2:1. Novi Pazar je stigao do prednosti u devetom minutu golom Dritona Camaja, a izjednačenje OFK Beogradu je doneo Itan Hoard u 19. minutu.

Novi Pazar sada ima 36 bodova i na petom je mestu na tabeli posle 23 utakmice.

Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

Bonus video:

Nenad Lalatović dobio crveni karton Izvor: Arena Sport