Momak koji igra na poziciji defanzivnog veziste najbolja je potvrda da se na Banovom brdu dobro radi i da Omladinska škola Čukaričkog i dalje stvara igrače za veliku scenu.

„Sve je u najboljem mogućem redu, prezadovoljan sam u Bazelu. Lep je grad, jeste malo manji, ali imam sve što mi je potrebno. A klub je zaista na profesionalnom nivou, vrhunski, za sada uživam. Bilo mi je potrebno malo vremena da se priviknem, sada je sve mnogo, mnogo lakše„, kazao je na početku razgovora Bačanin.

U jednom od najboljih švajcarskih klubova koji je 21 put bio i šampion ove zemlje, Bačanin dobija sve više prilike, a bio je jedan od ključnih igrača u preokretu protiv Ciriha (2:1), kad je asistirao Ibrahimu Salahu u 90+6. minutu za pobedu.

„Bio je to sjajan meč za nas, jedan od boljih ove sezone, posebno zbog činjenice da smo golove postizali u 90. i 90+6. minutu. Trenutno smo četvrti na tabeli, ali nismo daleko od druge pozicije, što če nam verovatno i biti maksimalan domet ove sezone. Tun je veliko iznenađenje, ušli su iz druge u prvu ligu, a sada su ubedljivo prvi, sa 15 bodova prednosti. Zaista su napravili dobar tim, imaju odličnu atmosferu i zasluženo su vodeći tim. Probaćemo da budemo iza njih, i drugo mesto u Švajcarskoj donosi kvalifikacije za Ligu šampiona„.

Kad već pominje mečeve na međunarodnoj sceni, Bačanin je igrao pet duela u Ligi Evrope, a ističe da je to u njegovoj karijeri trenutno najveći domet na kojem je nastupao.

„Fantastično iskustvo, imao sam priliku da budem akter sjajnih duela. Istakao bih meč protiv Aston Vile, ekipe sa vrhunskim pojedincima, poseban utisak na mene je ostavio Juri Tilemans. Takođe, duel protiv Štutgarta na našem stadionu, moj prvi u Ligi Evrope, kad smo pobedili sa 2:0. Bila je to vrhunska utakmica, sa sjajnom atmosferom, velikim brojem gostujućih navijača, inače vlada veliki rivalitet između švajcarskih i nemačkih ekipa„, kazao je Bačanin.

Bazel u svojim redovima ima veliki broj mladih igrača, među kojima je i Bačanin, ali i nekoliko prvotimaca sa vrhunskim karijerama.

„Lep je spoj mladosti i iskustva. Jedno ime se naravno izdvaja, Šaćiri je kapiten ekipe, legenda ovog tima i uopšte reprezentatacije Švajcarske, izuzetno je cenjen ovde. Često mi ukazuje na neke stvari na treninzima, na utakmicama, ipak je on igrač koji ima fantastičnu karijeru, osvojio je dve Lige šampiona, bio prvak u Nemačkoj i Engleskoj… Takođe, poručio mi je da je tu za mene, šta god mi zatreba i van terena…“, istakao je Bačanin.

Andrej ne zaboravlja svoj bivši klub i saigrače, ističe da prati Čukarički i da veruje da će ekipa igrati sve bolje u finišu Super lige Srbije.

„Trudim se da pogledam svaki meč Čukaričkog, kad god mi obaveze to dozvole i kad se termini ne preklapaju sa treninzima ili utakmicama Bazela. Zanimljiva je ekipa, dosta je tu mladih momaka sa kojima sam i ja igrao, koji su veliki potencijal i koji će tek pokazati kvalitet na velikoj sceni. Verujem da će Čukarički uhvatiti ritam i da će biti sve bolji kako sezona bude odmicala. A ja ću uvek biti navijač kluba u kojem sam zaigrao seniorski fudbal„, istakao je Bačanin.