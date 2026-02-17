Slušaj vest

Velika euforija podigla se posle utakmice Novog Pazara i OFK Beograda (2:1) i trijumfa ekipe Nenada Lalatovića na njegovom debiju u novom klubu.

Međutim, umesto da se priča o utakmici koja je sadržajno bila veoma dobra, društvene mreže su učinile da u prvi plan izbije jedan potez Nenada Lalatovića, po kojem on nije navodno smeo da se prekrsti u Novom Pazaru.

A, onda se pojavio novi snimak koji demantuje onaj prvi i pokazuje u stvari šta je prava istina o Lalatoviću. Naime, Nenad Lalatović se posle drugog, a kasnije će se ispostaviti i pobedonosnog gola Stanisavljevića za Novi Pazar prekrstio, a onda pogledao u nebo.

Pogledajte kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović na promociji u Novom Pazaru Foto: FK Novi Pazar

Kurir je posle svega stupio u kontakt sa Nenadom Lalatovićem i zamolio ga da sve što se desilo u Novom Pazaru objasni do kraja.

- Želeo bih da se zahvalim novopazarskoj publici kako me je prihvatila i kako me je ispratila posle utakmice. Doživeo sam ovacije kakve ne pamtim da sam igde doživeo otkada radim u srpskom fudbalu. Hvala im još jednom na svemu tome i pokušaću da im se odužim dobrim rezultatima - rekao je Nenad Lalatović za Kurir i nastavio:

- Želim da "nevernim tomama" pokažem video, jer se poslednjih dana svašta pisalo. Ali, umesto da se piše kakav sam trener, kako sam dočekan i kakve sam ovacije dobio posle pobede nad OFK Beogradom piše se da se nisam prekrstio u Novom Pazaru. Naravno da sam se prekrstio! Nema razloga da to ne uradim, ili da ne pokažem kako se osećam. Evo, ovaj video sve pokazuje. Posebno tim ljudima koji su pisali da se nisam prekrstio. Što da se ne prekrstim u Novom Pazaru? Tamo žive divni ljudi koji su me prihvatili kao svog. Njima nije bitno da li si Srbin, Bošnjak, Hrvat... Ovde su svi dobrodošli, pa i ja. Još jednom hvala na dobrodošlici.

Pogledajte taj video:

Nenad Lalatović se krsti Izvor: Kurir

Nenad Lalatoviću nije trebalo postavljati pitanja.

- Smem svuda da se prekrstim i krstiću se gde god budem radio. Evo vam video, pogledajte... Neverovatno mi je da je nekim ljudima bitno da li sam se prekrstio, ili ne, a jesam, nego kako je moj tim igrao i na kakav način je pobedio. Nenad Lalatović uvek je bio dosledan sebi, gde god je radio i takav je kakav jeste. Krstio se i pre Novog Pazara i sada u Novom Pazaru, jer to ovde nije zabranjeno - zaključio je Nenad Lalatović.