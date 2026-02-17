Nemanja radonjić na utakmici protiv Manhajma na pripremama u Turskoj

Crvena zvezda je još jednom posegla za disciplinskom merom. Nemanja Radonjić je po drugi put ove sezone odstranjen iz tima, a klub je odluku ozvaničio zvaničnim saopštenjem.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti deo prvog tima do daljeg.

Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde.

Fudbalski klub Crvena zvezda se više neće oglašavati po ovom pitanju i ovim stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Nemanjom Radonjićem i njegovim statusom u klubu - stoji u saopštenju crveno-belih.

Podsetimo, Crvena zvezda je početkom decembra prošle godine suspenovala fudbalera jer nije izvršavao svoje obaveza prema klubu.

On je prijavljivao povrede zbog kojih nije mogao da trenira (poput: primicača i sl.), a sve to je uzelo maha i klub nije želeo da trpi takvo ponašanje, nakon čega je Radonjić odstranjen iz tima.

Radonjić je van tima bio sedam dana, da bi mu potom tadašnji trener Vladan Milojević ukinuo suspenziju.

"Pored Arnautovića, nećemo imati Babiku, sa druge strane i Lučića. Njih nećemo sigurno imati do kraja polusezone. Imamo nekih malih prijavljenih povreda, ali videćemo posle treninga kakva je situacija. Nemanji Radonjiću je, na moj zahtev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", rekao je tada Vladan Milojević.