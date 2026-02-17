Slušaj vest

Prema izvorima bliskim klubu, novi ugovor učiniće 24-godišnjeg krilnog fudbalera najplaćenijim igračem Arsenala, sa primanjima većim od 300.000 funti nedeljno, prenosi Bi Bi Si (BBC). Pregovori su trajali gotovo godinu dana, a Saka je još u januaru dao usmeni pristanak da produži saradnju.

Dosadašnji ugovor važio je do 2027. godine.

Saka je ove sezone postigao sedam golova na 33 utakmice, dok je u Premijer ligi odigrao ukupno 217 mečeva i postigao 57 pogodaka. Debi za prvi tim imao je 2018. godine sa 17 godina, pošto je prošao kompletnu omladinsku školu kluba.

Za reprezentaciju Englenske postigao je 14 golova na 48 nastupa, a očekuje se da bude deo selekcije Thomas Tuchel na Svetskom prvenstvu koje počinje u junu.

Arsenal je trenutno lider Premijer lige sa četiri boda prednosti, a u martu će igrati finale Liga kupa protiv Mančester sitija. Londonski klub je obezbedio i plasman u nokaut fazu Lige šampiona, kao i u petu rundu FA kupa.

