Slušaj vest

Prema izvorima bliskim klubu, novi ugovor učiniće 24-godišnjeg krilnog fudbalera najplaćenijim igračem Arsenala, sa primanjima većim od 300.000 funti nedeljno, prenosi Bi Bi Si (BBC). Pregovori su trajali gotovo godinu dana, a Saka je još u januaru dao usmeni pristanak da produži saradnju.

Dosadašnji ugovor važio je do 2027. godine.

Saka je ove sezone postigao sedam golova na 33 utakmice, dok je u Premijer ligi odigrao ukupno 217 mečeva i postigao 57 pogodaka. Debi za prvi tim imao je 2018. godine sa 17 godina, pošto je prošao kompletnu omladinsku školu kluba.

Za reprezentaciju Englenske postigao je 14 golova na 48 nastupa, a očekuje se da bude deo selekcije Thomas Tuchel na Svetskom prvenstvu koje počinje u junu.

Arsenal je trenutno lider Premijer lige sa četiri boda prednosti, a u martu će igrati finale Liga kupa protiv Mančester sitija. Londonski klub je obezbedio i plasman u nokaut fazu Lige šampiona, kao i u petu rundu FA kupa.

Bukajo Saka Foto: David Klein / Zuma Press / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Neil Hall

(Beta)

Ne propustiteFudbalJEDAN OD NAJBOLJIH FUDBALERA NA SVETU NA POTPUNO NOVOJ POZICIJI?! Trener Arsenala najavio veliku promenu
Bukajo Saka
FudbalNAJSKUPLJI POTPIS U LONDONU: Saka u Arsenalu do 2031. godine!
Bukajo Saka
FudbalNAJVEĆA ZVEZDA TOBDŽIJA DOBIJA NOVI UGOVOR: Arsenal spremio božićni poklon za navijače
profimedia0869522054.jpg
FudbalMAJSTORIJA! SAKA VRUNSKIM UDARCEM MATIRAO RAJKOVIĆA NA VEMBLIJU! Pogledajte kako je Engleska povela protiv Srbije! VIDEO
Screenshot 2025-11-13 211944.jpg

16.02.2026. FUDBALERKE U STUDIJU „ PULSA“! DA LI SU BOLJE OD MUŠKARACA? Izvor: Kurir TV