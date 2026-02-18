Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić je po drugi put ove sezone odstranjen iz tima, a klub je odluku ozvaničio zvaničnim saopštenjem.

Radonjić je ponovo je pod lupom javnosti zbog niza "kontroverzi" tokom boravka u Crvenoj zvezdi.

Iako je talentovan fudbaler, njegovo ponašanje van terena i česte nesuglasice sa stručnim štabom bacili su senku na njegovu karijeru.

Izbačen iz tima zbog neprofesionalizma

Podsetimo, Crvena zvezda je krajem novembra prošle godine suspenovala fudbalera jer nije izvršavao svoje obaveza prema klubu.

On je prijavljivao povrede zbog kojih nije mogao da trenira (poput: primicača i sl.), a sve to je uzelo maha i klub nije želeo da trpi takvo ponašanje, nakon čega je Radonjić odstranjen iz tima.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Radonjić je van tima bio sedam dana, da bi mu potom tadašnji trener Vladan Milojević ukinuo suspenziju.

"Pored Arnautovića, nećemo imati Babiku, sa druge strane i Lučića. Njih nećemo sigurno imati do kraja polusezone. Imamo nekih malih prijavljenih povreda, ali videćemo posle treninga kakva je situacija. Nemanji Radonjiću je, na moj zahtev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", rekao je tada Vladan Milojević.

Fizička spremnost i problemi sa kondicijom

Tokom meča Lige Evrope protiv Seltika, Radonjić je zamenjen već na poluvremenu jer ga "hvataju grčevi".

Posle utakmice je poručio navijačima: "Idemo dalje#, ali pitanja o njegovoj kondiciji i spremnosti su ostala. To su mu "delije" i zamerile.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Ugled u karijeri: Talas ranijih incidenta

Radonjić nije nepoznat po konfliktima. Tokom karijere imao je probleme sa disciplinom, sukobe sa trenerima i menadžerima, a o njegovom ponašanju ranije su govorili i u Italiji.

Jedan od incidenata dogodio se u Torinu, kada je tokom meča s Romom ušao u sukob sa Đanlukom Manćinijem, čak se hvatajući za međunožje u provokativnom gestu.

Još dramatičniji trenuci zabeleženi su u Torinu, gde je trener Ivan Jurić javno iskazao nezadovoljstvo prema srpskom fudbaleru. Radonjić je ušao u igru u 60. minutu, ali je već u 74. minutu morao van terena, pošto nije uspeo da ispuni taktičke instrukcije trenera.

Podsetimo, u gradskom derbiju protiv Juventusa Radonjić je ušao u igru u 60. minutu utakmice umesto Jana Karamoa, a već u 73. minutu Jurić odlučio da ga izvede. Hrvat je očito smatrao da je srpski reprezentativac najveći krivac za treći gol Juventusa.

"Postoje stvari koje mi je teško da razumem. Po mom mišljenju, kod njega postoji potpuni nedostatak poštovanja prema ovoj igri. Imao je svoje zadatke, ušao u igru i odmah počeo da radi neke druge stvari. To znači da nisi koncentrisan. Ovaj dečko ima talenat, ali očigledno je da za ovih šest meseci zajedničkog rada nisam uspeo da napravim fudbalera od njega", rekao je tada Jurić.

Biografija Nemanje Radonjića

Radonjić jerođen 19. februara 1996. godine u Nišu, jedan je od najtalentovanijih, ali i najkontroverznijih srpskih fudbalera svoje generacije. Fudbalski put započeo je u mlađim kategorijama klubova iz Srbije, gde je već kao tinejdžer privukao pažnju. U ranim godinama karijere otišao je u inostranstvo, ali se posle nekoliko sezona vratio u domaći fudbal u potrazi za stabilnom formom i kontinuitetom.

Širu afirmaciju stekao je u redovima Crvene zvezde, gde je evropskim partijama brzo postao miljenik navijača. Upravo u tom periodu izborio je i poziv u nacionalni tim Srbije, za koji je upisao više nastupa, uključujući i učešće na najvećim međunarodnim takmičenjima.

1/9 Vidi galeriju Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport

Ipak, karijeru Nemanje Radonjića pratio je i talas kontroverzi. Često je bio u žiži javnosti zbog nesporazuma sa trenerima, povremenih disciplinskih problema. Njegov temperament, otvoren nastup na društvenim mrežama i emotivne reakcije van terena povremeno su izazivali burne komentare.

Nakon odlaska iz Italije i povratka među crveno-bele, Radonjić je pokušao da obnovi karijeru i pokaže da i dalje poseduje kvalitet za najviši nivo. U više navrata isticao je da mu je glavni cilj povratak stabilnosti i dokazivanje da može da bude ključni igrač u domaćem fudbalu.