Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Nemanja Radonjić ponovo suspendovan od strane Crvene zvezde.

Verovali su u taboru Crvene zvezde da Radonjić i dalje može da bude važan adut u nastavku sezone, ali kako sada stoje stvari, utisak je da od toga nema ništa.

Sve se promenilo pre nekoliko dana, povodom proslave njegovog 30. rođendana. Brzonogi as je tražio od trenera Dejana Stankovića da na dan nakon proslave radi smanjenim intenzitetom, ali nije dobio saglasnost šefa stručnog štaba.

Prvobitno se činilo da je incident time zaključen, ali problem je izbio sutradan. Prema saznanjima „Mozzart Sporta“, Radonjić se nije pojavio na treningu u zakazano vreme, a klupskog lekara je obavestio da ga boli stomak.

Ovakav potez srpskog fudbalera razbesneo je Stankovića pred utakmicu sa Lilom. Trener je odmah obavestio članove sportskog sektora da će Radonjić biti suspendovan i izbačen iz ekipe.

Nakon što je dobio podršku svih čelnika kluba, Crvena zvezda je zvanično saopštila da je Nemanja Radonjić suspendovan.

