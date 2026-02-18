Biće uzbudljivo...
Fudbal
VEČERAS SU NA PROGRAMU SPEKTAKULARNI MEČEVI! Evo gde možete da gledate utakmice Lige šampiona!
Večeras se nastavlja druga faze Lige šampiona, na programu su veoma interesatni mečevi plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja.
Raspored utakmica je sledeći:
Karabag - Njukasl: 18:45
Bodo - Inter: 21.00
Klub Briž - Atletiko Madrid: 21.00
Olimpijakos - Bajer Leverkuzen: 21.00
Sve utakmice možete gledati na kanalima TV Arena sport, dok tekstualni prenos utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
