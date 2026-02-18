Slušaj vest

Večeras se nastavlja druga faze Lige šampiona, na programu su veoma interesatni mečevi plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja.

Raspored utakmica je sledeći:

Karabag - Njukasl: 18:45

Bodo - Inter: 21.00

Klub Briž - Atletiko Madrid: 21.00

Olimpijakos - Bajer Leverkuzen: 21.00

Sve utakmice možete gledati na kanalima TV Arena sport, dok tekstualni prenos utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

