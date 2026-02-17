Slušaj vest

Bivši trener Juventusa imenovan je prošle sedmice za naslednika Tomasa Franka, koji je smenjen nakon loših rezultata. Totenhem se trenutno nalazi svega pet bodova iznad zone ispadanja, uz još 12 kola do kraja sezone.

"Dolazim znajući da situacija nije laka. Nema vremena da tražimo izgovore", rekao je Tudor za klupski sajt, a preneo Bi Bi Si (BBC).

"Pozicija kluba u ovom trenutku je takva da je niko ne može prihvatiti. Nijedan navijač Totenhema ne može biti zadovoljan ovim", dodao je on.

Hrvatski stručnjak istakao je da se tim suočava i sa velikim kadrovskim problemima, pošto je 11 igrača van stroja zbog povreda.

"Situacija je teška jer imamo mnogo povređenih. Prioritet je da ekipi damo sve što joj je potrebno u ovom trenutku. Pre svega, timu je potrebno samopouzdanje i hrabrost", rekao je Tudor.

Frank je smenjen nakon poraza od Njukasla (1:2), kojim je produžen niz bez pobede na osam utakmica.

Tudor će debitovati na klupi Totenhema 22. februara, kada Totenhem na svom terenu dočekuje gradskog rivala Arsenal.

Uprkos slabim rezultatima u domaćem prvenstvu, Frank je uspeo da odvede Totenhem u nokaut fazu Lige šampiona.

(Beta)